Dove andranno gli americani nel 2021: Italia in cima ai desideri di viaggio

Con l'aumento della campagna vaccinale in tutto il mondo, diventa più concreta l'idea di poter tornare a viaggiare nei prossimi mesi. E alcune destinazioni, dicono i dati di Google Trends, mostrano un numero maggiore di ricerche sul web.

Analizzando i desideri di viaggio del mercato americano negli ultimi mesi, cioè le ricerche fatte online alla ricerca di informazioni in vista di una vacanza per il 2021, in pole position figurano Italia e Grecia, a parimerito con Messico, dove i collegamenti aerei da e per gli Stati Uniti sono ripresi già da un paio di mesi, Canada e Caraibi.



In particolare, si legge su eTurboNews, l'Italia che era stata duramente colpita dalla pandemia per prima ora è avanti nella campagna vaccinale, facendo ben sperare i viaggiatori americani sulla praticabilità di una vacanza nella Penisola già nella prossima estate. O. D.