Smeralda Holding: riparte il progetto Language Academy

Smeralda Holding rilancia con i nuovi corsi di lingua gratuiti per i residenti di Arzachena e Olbia nell’ambito del progetto ‘Smeralda Holding per il territorio’, un panel di iniziative gratuite pensate per sostenere il mercato in questo difficile momento storico.

La società ha individuato progetti per lo sviluppo sostenibile del territorio, contribuendo al benessere della comunità in cui opera, favorendo l’occupazione locale e investendo sulle competenze e sulla crescita personale e formativa delle persone.



Tra le iniziative di Smeralda Holding per il territorio, si evidenziano proprio i corsi di lingua della Smeralda Language Academy, un percorso formativo definito sulle specificità di ciascun partecipante.

Dal 15 febbraio 2021, la Smeralda Language Academy è pronta nuovamente ad accogliere gli allievi residenti nei Comuni di Arzachena e di Olbia nelle sue aule virtuali, con una nuova e più ricca offerta didattica.



Ricominciano dunque i corsi di inglese online per adulti e bambini dalla seconda alla quinta classe delle scuola primaria. I corsi, della durata di 20 ore in modalità e-learning, saranno suddivisi per livelli. Sarà riattivato anche l’insegnamento del francese con un seconda edizione di corsi, questa volta online.

Ma la novità di quest’anno è l’attivazione dell’insegnamento del tedesco.



I corsi, organizzati in collaborazione con The English School, sono tenuti da docenti madrelingua qualificati e in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento.

La partecipazione ai corsi è gratuita per i residenti di Arzachena e Olbia e i posti a numero limitato saranno assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione. Le iscrizioni (smeraldalanguageacademy@gmail.com) resteranno aperte fino a venerdì 12 febbraio.