Bmt a maggio, de Negri: “Il settore ripartirà da Napoli”

“Con le sue date di fine maggio, nel nuovo calendario delle manifestazioni fieristiche, Bmt sarà la borsa più vicina al ritorno alle vacanze per gli italiani”. Angioletto de Negri, presidente della Borsa Mediterranea del Turismo, ne è convinto: sarà da Napoli che partirà la stagione turistica di ripresa dopo l’anno più terribile per l’industria dei viaggi italiana.

La manifestazione è prevista da venerdì 28 a domenica 30: “A Napoli – aggiunge de Negri – saremo in tanti per rilanciare, a partire dalla Bmt, il percorso delle aziende e di tanti professionisti del turismo che non chiedono altro che tornare a fare il proprio lavoro”.



"L'occasione giusta per riunirsi"

“Sarà l’occasione - aggiunge - per ritrovarci insieme e per questo motivo sono certo della presenza di tutti i protagonisti del turismo, siano essi tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, albergatori e società di servizi accanto agli enti del turismo e soprattutto delle regioni della nostra Italia che, secondo previsioni consapevoli, sarà il punto centrale dell’offerta 2021 e della domanda interna”.



Fra le novità dell’appuntamento organizzato da Progecta, nell’area che ospiterà le regioni italiane si punta anche al consolidamento del progetto Buy South Italy, che metterà al centro l’intera area del Sud Italia.



L'ipotesi degli Stati Generali

Nelle intenzioni di Progecta c’è anche la volontà di organizzare gli Stati Generai del Turismo, per riunire a Napoli tutti i protagonisti del settore, dai rappresentanti istituzionali, a partire da Mibact ed Enit, alle associazioni di categoria e i rappresentanti delle varie filiere del settore.



A Bmt si parlerà anche delle vacanze in Italia e del turismo esperienziale e, nell’area Contract & Hospitality, si discuterà delle nuove dimensioni degli spazi ricettivi e di accoglienza per la tutela della sicurezza e anche di come cambiano le strategie di ospitalità post pandemia.



Le nuove tecnologie

Un focus saà incentrato sulla digitalizzazione del turismo italiano e, sempre in tema di nuove tecnologie, a Bmt ci sarà spazio anche per Google Hotel Insights, la piattaforma di informazioni e risorse senza costi, per aiutare gli operatori ad intercettare la domanda turistica.



La manifestazione si candida inoltre ad accendere ufficialmente le luci della promozione su Procida, la Capitale Italiana della Cultura 2022.