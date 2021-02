Un nuovo portale per promuovere Amalfi e Sorrento: nasce I Love Costiera

Un nuovo portale per promuovere le Costiere, quella Sorrentina e quella Amalfitana. È I Love Costiera, che nasce con un duplice obiettivo.

Da un lato la promozione delle due costiere con le attività turistiche disponibili: un motore di ricerca permetterà di trovare tali attività per singola città, per data o per attinenza alle proprie passioni. Per i turisti e per gli interessati, inoltre, ilovecostiera.com offre la possibilità di scaricare la guida della Costiera Sorrentina o la Guida della Costiera Amalfitana in pdf.



Il secondo obiettivo è quello di mettere in risalto tutte le attività in campo, come le strutture ricettive, le strutture ristorative, le strutture turistiche (lidi, discoteche, sale giochi, teatri, cinema, altro). Per questo verrà creato, città per città, un almanacco delle attività, che risulterà essere completamente gratuito.



Tutte le attività che si uniranno gratuitamente al progetto turistico, riceveranno un link diretto alla propria pagina web, pagina social e alla pagina di prenotazione.