Sci: la riapertura degli impianti è più vicina. Via libera del Cts

Primo tassello per la riapertura degli impianti da sci, almeno in zona gialla. Sarebbe infatti arrivato il via libera del Comitato tecnico scientifico alla rimessa in moto delle stazioni sciistiche.

Anche se la maggior parte della stagione è ormai passata, la notizia potrebbe rappresentare una boccata d’ossigeno per il turismo montano.



La mobilità tra Regioni

Come sottolinea ilsole24ore.com manca però ancora un tassello: il via libera agli spostamenti tra Regioni.



È questa infatti la richiesta che è arrivata dall’Associazione nazionale esercenti funiviari. Anche perché per le stazioni sciistiche si tratta di interrompere la cassa integrazione per i dipendenti. Ma con il divieto di spostamento tra le Regioni la riduzione dei danni sarebbe molto meno sensibile, affermano i gestori.