Nitto Atp Finals 2021: partita la corsa di “Race to Turin”

Con i primi due tornei Atp del nuovo anno ha preso il via “Race to Turin”, la corsa verso le Nitto Atp Finals 2021, che dal 14 al 21 novembre prossimi vedranno sfidarsi al Pala Alpitour di Torino gli otto migliori tennisti e le otto migliori coppie della stagione. Sarà la prima delle cinque occasioni nelle quali l’impianto torinese ospiterà il più importante evento tennistico indoor del mondo. Ricordiamo che la Fit aveva vinto l’assegnazione delle Atp Finals 2021-2025.

La progettazione, la realizzazione e la gestione della manifestazione, si legge su Hotelmag, sono curate da una squadra composta da rappresentanze istituzionali centrali e locali, che affiancano le due istituzioni sportive titolari dell’evento: la Federazione Italiana Tennis e l’Associazione Tennisti Professionisti (Atp). La struttura prevede inoltre un Comitato per le Atp Finals che svolgerà funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della città e del territorio, favorendo lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali.



I biglietti per le singole sessioni di gioco e gli abbonamenti per le Nitto Atp Finals 2021 sono in vendita sul web: sono già stati venduti circa 40mila dei potenziali 180mila biglietti disponibili. Sono in fase di lancio un’offerta rivolta a una clientela business, realizzata in partnership con Dao, official corporate hospitality advisor dell’evento, e servizi di incoming & experience per il grande pubblico, proposti in collaborazione con Gattinoni Travel Network, official tour operator della manifestazione.



La manifestazione si avvale del supporto di partner internazionale, in primis la Nitto Denko Corporation, title partner dell’evento sino al 2025, mentre Intesa Sanpaolo avrà il ruolo di host partner.



In Italia la competizione verrà trasmessa integralmente da Sky Sport, mentre la Rai mostrerà in diretta e in chiaro un match al giorno durante la fase eliminatoria, più una semifinale e la finale.