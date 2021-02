Al via le prenotazioni per visitare l'isola di Gorgona: lo ha annunciato, come riporta ansa.it, l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano. Saranno 20 in totale gli appuntamenti autorizzati dall'Amministrazione Penitenziaria in accordo con l'Ente Parco che, a partire dal 20 marzo, permetteranno ai visitatori (massimo 100 al giorno) di prendere parte a escursioni guidate per ammirare l'isola.

Le prenotazioni possono essere effettuate sulla sezione dedicata del sito dell'ente parco.



Livia Fabietti