Dalla mountain bike al trekking: le vacanze sportive di Finale Outdoor Region

Una vacanza all’insegna dello sport per rigenerarsi dopo i lunghi periodi di inattività forzata, spaziando dalla mountain bike al climbing, dall’hiking allo slow trekking. A proporla è Finale Ligure e il comprensorio della Finale Outdoor Region, un’area nella quale la possibilità di praticare attività outdoor si può associare alla scoperta di antichi borghi e della tradizione ligure, ma senza trascurare le spiagge.

Come racconta Hotelmag, per gli sportivi della mountain bike il finalese propone 150 sentieri, con la possibilità di usufruire di guide Mtb, servizi di trasporto, noleggio e e-bike. Il climbing può contare, invece, su 3mila vie attrezzate e numerose opportunità di corsi di arrampicata per adulti e bambini, sotto la supervisione di guide alpine.



Ma una delle attività più praticate nella zona è l’hiking, che consente di conoscere a passo lento il territorio potendo scegliere dai sentieri vista mare a quelli dell’entroterra, camminando tra reperti archeologici o provando uno degli itinerari tematici offerti dalle Guide Escursionistiche Ambientali.



Una panoramica delle attività all’aria aperta non può prescindere dal mare, per escursioni in barca a vela, corsi di windsurf, o esplorazione della costa in canoa. Ma anche il diving, alla scoperta dei fondali e delle formazioni geologiche tipiche di questo tratto di costa: le ‘beach rock’.