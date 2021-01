Federalberghi Toscana: “L’apertura dei musei non basta per la ripartenza”

I turisti stranieri, e soprattutto quelli provenienti dal mercato statunitense, “torneranno in Toscana non prima dell’estate 2022”. Il presidente di Federalberghi Toscana, Daniele Barbetti, non crede che il ritorno del turismo internazionale sia dietro l’angolo. “Magari – dice a HotelMag – ci sarà una ripresa simbolica la prossima estate, ma nulla di significativo. Solo se la campagna vaccinale entrerà nel vivo, riusciremo ad avere qualche presenza già la prossima stagione dai mercati europei, tuttavia è difficile immaginare un’inversione di tendenza nel breve termine”.

Il presidente di Federalberghi Toscana spiega poi che nessun cambiamento sostanziale è finora derivato dalla riapertura dei musei toscani nei giorni feriali. “Permane il divieto di spostamento tra le regioni che – sottolinea – è il principale ostacolo alla ripresa di flussi anche minimi. Le città sono senza turisti, e in montagna, dove quest’anno abbiamo avuto una nevicata eccezionale, gli impianti sono ancora chiusi. L’unica speranza è che, confidando in un meteo favorevole, gli alberghi di montagna possano alla fine aprire giusto qualche settimana, ma più per non sentire di aver perso completamente la stagione che per altro”. A.D.A.