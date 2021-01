Piemonte, nasce il Turinista: il nuovo portale per scoprire Torino

Vivere e scoprire Torino attraverso il web. Nasce da qui l'idea del nuovo portale Il Turinista, destinato a informare su news ed eventi del capoluogo piemontese. Si tratta di una vera e propria guida, consultabile anche con la semplice scansione di un QR Code, sviluppata da una giovane startup guidata da Luca Pasquaretta, ex portavoce del sindaco Chiara Appendino.

"Scaldiamo i motori, in attesa di metterci alle spalle il Covid, le relative restrizioni e il lockdown del tempo libero", spiega ad ansa.it.



I destinatari del progetto non sono soltanto i turisti, ma anche i residenti. A oggi è già online la sezione notizie, ma nei prossimi mesi arriveranno ulteriori servizi esclusivi da provare in città e su tutto il Piemonte. G.G.