European Best Destination, tre città italiane in lizza

Roma, Firenze e Capri sono tra le 20 candidate al titolo di “European Best Destination 2021”, una sorta di oscar del viaggio conteso ogni anno dalle principali mete turistiche europee. Sino al 10 febbraio, si legge su HotelMag, supporter e visitatori affezionati, viaggiatori professionisti o occasionali possono votare la destinazione prescelta tra quelle in gara. Le tre italiane si confrontano, tra le altre, con Parigi, Vienna, Ghent, o le Canarie.

A selezionare le candidate è la giura centrale di European Best Destinations, organizzazione indipendente di Bruxelles che lavora dal 2009 per promuovere il turismo in Europa attraverso il proprio portale, in collaborazione con gli uffici del turismo di tutto il continente e con la rete Eden creata dalla Commissione europea. In palio, oltre al riconoscimento, una campagna di promozione per tutto l’anno sul portale e sui canali social di Ebd e sui siti web più visitati dedicati al turismo in Europa, con una capillare copertura mediatica.



La votazione si svolge online sul sito ufficiale di European Best Destinations.