Firenze 'insolita': al via le visite guidate gratuite

Non le solite visite guidate quelle proposte, attraverso l'iniziativa "Firenze insolita? Meglio con la guida!", dalle guide turistiche di Federagit Firenze in collaborazione con Confesercenti Toscana, Confesercenti Firenze e con il contributo del Comune di Firenze.

Saranno 55 in totale gli appuntamenti che, in forma gratuita e nel pieno rispetto delle normative vigenti anti-Covid, accompagneranno i partecipanti (gruppi contenuti) alla volta di accattivanti itinerari che permetteranno di vivere nuove esperienze e scoprire curiosità e aneddoti della città raccontati da guide professioniste.



Si partirà il 23 gennaio con 'Firenze esoterica' per poi proseguire con trekking urbani, tour letterari e tanto altro. Il programma è consultabile sul sito di Confesercenti Toscana: per partecipare è necessario compilare il form indicando tre preferenze. Per ogni persona è previsto un limite massimo di due visite. L. F.