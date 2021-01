Pourista, la nuova Academy virtuale tra formazione e opportunità

di Oriana Davini

Un nuovo progetto di alta formazione digitale nel turismo, che al contempo incentivi l'incontro tra operatori del settore per creare opportunità di lavoro e vendita. Si chiama Pourista la nuova academy virtuale che prenderà il via il prossimo 8 febbraio.

Lanciata dalle due startup Bentu Experience e SiciLife, in collaborazione con Welcome to Italy, il progetto incoming nato da Wekcome Travel e Portale Sardegna, Pourista è pensata come un luogo virtuale nel quale gli operatori possono da un lato scoprire quali sono le strategie più efficaci per migliorare la propria offerta, la sua progettazione e commercializzazione, dall'altro incontrare buyer interessati e alla ricerca di prodotti innovativi sui quali investire.



Due le fasi previste: la prima, in partenza a febbraio, prevede sei webinar registrati e sei live con nomi noti del turismo, tra i quali Josep Ejarque, Maria Elena Rossi, direttrice marketing di Enit, Mirko Lalli, ceo di The Travel Appeal. La seconda prevede incontri one to one con t.o. e adv specializzate alle quali presentare il proprio prodotto.