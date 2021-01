Il consorzio Pontedilegno-Tonale pronto a riaprire allo sci da metà febbraio

Le condizioni della neve si mantengono ottimali fino alla primavera e il consorzio Pontedilegno-Tonale non getta la spugna, ma spera nella ripartenza dello sci dal 15 febbraio.

“La stagione sciistica a questo punto è compromessa al 90% - spiega il direttore del consorzio Pontedilegno-Tonale, Michele Bertolini - ma se in febbraio il Governo darà realmente la possibilità di aprire gli impianti di risalita, lo faremo senz’altro. A differenza di altri comprensori sciistici, noi abbiamo il ghiacciaio Presena che rappresenta una risorsa molto preziosa perché ci garantisce una stagione più lunga, che arriva fino a maggio inoltrato”.

Questo, unitamente ai tanto attesi ristori, dovrebbe aiutare tutte le realtà e le attività commerciali del comprensorio.



“Questo continuo rimandare la possibile data di apertura degli impianti di risalita ha creato enormi difficoltà a tutto il comparto. Pensiamo anche solo alle strutture ricettive: non bastano 24 ore per farle aprire, hanno bisogno di tempo per organizzarsi, trovare il personale, attrezzare le cucine. Il clima di incertezza che stiamo respirando da mesi ormai ha portato enormi difficoltà, ma la voglia di lavorare non è venuta meno”.



In attesa di una data di apertura, che dovrà essere accompagnata da precise linee guida approvate dal comitato tecnico scientifico, il consorzio ha predisposto alcune modalità di acquisto degli skipass e di accesso alla ski area a favore della tutela degli utenti. Si va dalla vendita online degli skipass, con la possibilità di ricevere a casa la tessera k-card, a un software che in tempo reale fornirà i dati sull’affluenza alle varie aree del comprensorio, fino alla app che permetterà di prenotare il posto sugli impianti di risalita