“È un motivo di soddisfazione enorme per la Campania, ma anche un’imprescindibile occasione di rilancio per l’intero movimento turistico regionale, messo a dura prova dalla crisi in atto”. Queste le parole con cui Costanzo Iaccarino, presidente regionale di Federalberghi, commenta la nomina di Procida, l’isola del golfo di Napoli, a Capitale italiana della cultura 2022.

Vaccini e marketing

“Il 2020 – aggiunge - è stato un anno disastroso per le imprese turistiche, con cali delle presenze e del fatturato pari a circa il 90% rispetto all’anno precedente. Il 2021 dev’essere l’anno della riscossa contro il Covid, ragion per cui è opportuno accelerare la campagna vaccinale dando priorità anche al personale delle imprese turistiche”.



In questo modo il 2022, complice la vetrina internazionale offerta a Procida, potrà rappresentare un vero volano per il rilancio del settore dell’accoglienza in Campania. Ma tutto questo non basta: occorre anche un “piano di promozione del territorio a livello nazionale e internazionale che rafforzi l’appeal delle località turistiche regionali a cominciare proprio da Procida: così il settore dell’accoglienza tornerà a svolgere il ruolo di locomotiva dell’economia campana”.