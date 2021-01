Toscana, al via il nuovo piano per la promozione

La ripresa economica della Toscana passa per il turismo, con un investimento da oltre 6 milioni di euro per il 2021.

I temi di viaggio proposti sono 7: dalla cultura all'autenticità dei borghi, ma anche la natura, il mare e il wellness oltre alle più tradizionali città d'arte. Un piano di promozione che guarda inoltre al digitale e a un coinvolgimento omogeneo di enti locali e attori del settore.



Il focus del piano operativo 2021 include fiere e workshop internazionali online con i t.o. e una serie di iniziative per la valorizzazione delle coste e delle isole oltre che le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante.



Come riporta toscana-notizie.it, i mercati sui quali puntare saranno scelti in base all'evoluzione della pandemia, ciò che a oggi appare certo è che per il ritorno dei turisti statunitensi e asiatici bisognerà attendere il 2022, ma lavorare fin da subito sul lungo raggio potrebbe rivelarsi un vantaggio in futuro. G. G.