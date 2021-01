Il Veneto si promuove in aereo: un accordo con il gruppo Save

Un accordo con il Gruppo Save, la società di gestione degli aeroporti di Venezia, Treviso, Verona e Brescia per una campagna di promozione turistica dedicata al Veneto.

È questa l’iniziativa messa in campo da Federico Caner (nella foto), assessore al turismo della regione Veneto, che partirà con un investimento da 300 mila euro per veicolare messaggi promozionali in collaborazione con le compagnie aeree che effettuano tratte di medio e corto raggio.



“Mentre per effetto della pandemia da Covid19 e delle misure di contenimento c’è ancora molta incertezza sui mercati che operano su lungo raggio - dice l’assessore Caner - si stima che la ripresa possa essere più immediata soprattutto per le compagnie che effettuano tratte più brevi. Di qui la decisione di puntare su questo tipo di vettori che trovano una grande concentrazione nel polo aeroportuale di Treviso, Venezia e Verona”.



Accanto ai 300 mila euro che fanno parte dello stanziamento più ampio relativo al piano di comunicazione per la promozione turistica ed agroalimentare della Regione Veneto si aggiungeranno altri 500 mila euro che si stima possano derivare ai due bandi regionali da 2,5 milioni di euro che assegnano un punteggio maggiore alle reti di impresa che nei propri piani di comunicazione inseriranno la collaborazione con le compagnie aeree.