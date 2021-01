Mentre procedono i lavori per il nuovo Dpcm, che dovrebbe entrare in vigore dal 16 gennaio, il Governo pianifica una nuova tranche di aiuti per i comparti e le imprese che saranno interessate dalle prossime misure restrittive. Sembra essere in dirittura di arrivo infatti un Decreto Ristori 5, che dovrebbe contenere ulteriori ammortizzatori sociali, bonus e finanziamenti a fondo perduto per le realtà colpite dagli effetti della pandemia nel 2021.

Nel provvedimento, anticipa tg24.sky.it, non sarebbero previsti limiti a specifici codici Ateco e dovrebbero essere inseriti contributi a sostegno delle partite Iva, compresi i liberi professionisti. Nei piani ci sarebbe un bonus di 1000 euro.



Per il nuove disegno di legge, l’Esecutivo prevede uno scostamento di circa 24-30 miliardi.