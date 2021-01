Boeing, multa da 2,5 miliardi per gli incidenti Ethiopian e Lion Air

Maxi multa per Boeing. Dopo due anni di inchieste, il Governo Usa ha deciso di sanzionare il costruttore per i disastri aerei di Ethiopian Airliens e Lion Air. Boeing, si legge su Travel Weekly, dovrà perciò pagare 2,5 miliardi di dollari.

La sanzione andrà in parte a risarcire i clienti del costruttore che hanno acquistato i B737 Max e che hanno patito le conseguenze della messa a terra dei veivoli; e le famiglie delle vittime degli incidenti.



In cambio, il Dipartimento di Giustizia rinvierà il procedimento contro il costruttore per tre anni e poi respingerà le accuse.