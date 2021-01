Ravenna tra le mete top del Times per il 2021

Il Times ha inserito Ravenna tra le 10 mete top di arte e cultura per il 2021. L’edizione online del quotidiano Uk, si legge su HotelMag, la segnala nella sezione dedicata alle ’10 migliori vacanze art&culture’ per “gli scintillanti mosaici delle basiliche paleocristiane, in netto contrasto alla buia storia del Medioevo britannico”.

“Il turismo internazionale è momentaneamente in pausa, ma l’Emilia Romagna è sempre nei desideri di viaggio degli stranieri – commenta l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini -, con le sue città d’arte che di anno in anno celebrano grandi nomi della cultura italiana e internazionale, come Ravenna con i 700 anni di Dante nel 2021. Quello del tabloid inglese è un bel segnale di inizio anno sul fronte internazionale e un’importante occasione di visibilità”.



“Le autorevoli menzioni sono anche opportunità per investire con vigore su Inghilterra e Stati Uniti pensando a un piano specifico per la promozione e il potenziamento di relazioni con questi mercati – afferma l’assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini -, partendo già da quest’anno”.



Il Times segnala, inoltre, un pacchetto del tour operator Acetours di cinque giorni con Mark Corney (ex presentatore del programma britannico di archeologia “Time Team”) che spiega l’ascesa della città a capitale dell’impero di Bisanzio.