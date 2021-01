Federalberghi Torino: subito le basi per la ricostruzione. Il turismo può fare ripartire la città

“Il 2020 si chiude con dati impietosi e lascia in eredità al nostro settore una crisi senza precedenti, tuttavia non possiamo continuare a mettere l’accento soltanto su quanto abbiamo perso o a ragionare sull’esiguo numero di camere prenotate a Capodanno o nelle altre festività”.



Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino, esorta ad attivarsi per costruire un futuro, si legge su Hotelmag. “Dobbiamo gettare subito le basi della ricostruzione di un settore che più di altri ha subito l’impatto dell’emergenza coronavirus – aggiunge -. Il turismo rappresenta un asset strategico fondamentale per il Paese e per il nostro territorio e un volano indispensabile per far ripartire l’economia, pertanto ritengo che la politica e le istituzioni debbano acquisire, ora più che mai, tale consapevolezza e coinvolgere le imprese nella definizione di un piano di rilancio coraggioso che sia calibrato sui prossimi dieci anni e che sostenga la riqualificazione delle strutture turistico-ricettive mettendo al centro innovazione, digitalizzazione e sostenibilità”.

Sul piano strettamente locale, nel 2021 sono previste le elezioni amministrative, con la nomina di un nuovo sindaco per Torino. “Auspico – dice Borio – che i candidati tengano in considerazione il ruolo che il turismo e il comparto ricettivo hanno giocato nel percorso di rilancio e sviluppo della città, sottolineando che soltanto una visione strategica lungimirante potrà traghettarla fuori dalla crisi”.