Roma ripartirà solo se avrà la "capacità di attrarre un target turistico diverso da quello da fast food". Per Carlo Cafarotti, assessore alle Attività produttive e al Turismo del Campidoglio, sarà questa la chiave per rilanciare i flussi della Città Eterna nel post Covid.

"Bisogna puntare sul lusso - ha sostenuto in un'intervista a Repubblica -, bisogna ampliare la rete degli hotel a 5 stelle. Dobbiamo scommettere sulla qualità più che sulla massa, con un occhio allo sviluppo tecnologico".



Ma senza più turisti ad affollare il centro storico, il conto delle serrande abbassate si fa sempre più salato. "La sofferenza del tessuto commerciale è tangibile" ha riconosciuto Cafarotti spiegando poi che per aiutare gli esercizi commerciali "abbiamo rinviato il pagamento della Cosap 2020 entro la fine 2021 e ridotto il canone per imposte pubblicitarie". A. D. A.