Viareggio: i festeggiamenti per il Carnevale posticipati a settembre

Viareggio prende la sua decisione e posticipa i festeggiamenti del tradizionale Carnevale in settembre. Così, come riportato da La Repubblica, il Carnevale slitta in avanti di qualche mese. I festeggiamenti dovevano infatti svolgersi dal 30 gennaio al 20 febbraio, mentre la nuova data sarà tra settembre e ottobre.

La decisione è ufficiale, ma le date precise sono ancora da definire.

"Stiamo pensando a un'edizione che renda omaggio a tutti quei carnevali che non si sono potuti tenere" spiega Marialina Marcucci, presidente della Fondazione Carnevale.



Commercianti e albergatori avevano chiesto di aspettare la fine della stagione estiva, pensando a ottobre, ma poi si è trovata una soluzione di compromesso.



Malgrado lo spostamento, Viareggio ospiterà alcuni eventi collaterali. Il 30 gennaio la bandiera salirà sul pennone di piazza Mazzini, mentre in febbraio ci sarà spazio per qualche manifestazione virtuale. In attesa delle sfilate vere e proprie, ovviamente se l’andamento della pandemia lo consentirà.