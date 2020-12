Regione Lombardia: liquidità immediata per le piccole imprese

Si chiama ‘Credito Ora’ l’ulteriore misura straordinaria messa in campo dalla Regione Lombardia per prevenire la crisi di liquidità delle micro e piccole imprese che operano nei servizi della ristorazione e nelle attività storiche e di tradizione.

Il bando, per il quale la dotazione complessiva è di 22 milioni di euro, consiste in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti di istituti di credito per operazioni di liquidità.



È inoltre previsto un ulteriore contributo a copertura del costo della garanzia, compresi i costi di istruttoria, per le pratiche presentate tramite i Consorzi garanzia collettiva fidi (Confidi), che si impegnino ad applicare tariffe calmierate sulle operazioni oggetto di agevolazione.



Quando presentare domanda

Alle imprese che presentano domanda tramite un Confidi è riconosciuta una copertura del 50% dei costi di garanzia, compresi i costi di istruttoria, fino ad un valore massimo di 300 euro. Ogni impresa può presentare una sola domanda relativa a un solo contratto di finanziamento.



Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 10 del 12 gennaio 2021 fino alle ore 17 del 3 maggio 2021.

La domanda potrà essere presentata direttamente dall’impresa o attraverso un Confidi in modalità esclusivamente telematica tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it.



L’assegnazione del contributo avverrà con procedura ‘a sportello’, con prenotazione delle risorse secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta completa.