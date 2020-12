Le imprese del Mice al centro dei ristori della Regione Veneto

Ci sono anche le aziende della filiera degli eventi, specializzate in congressi, matrimoni e cerimonie, tra le dirette interessate alla nuova tranche di ristori approvata dalla giunta regionale del Veneto a supporto delle imprese colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19.

L’intervento da 16 milioni di euro sarà realizzato grazie allo Schema di Convenzione tra Regione e Unioncamere, che consentirà, a inizio 2021, di aprire uno o più bandi specifici per aiutare tutte quelle categorie che, come spiega l’assessore allo Sviluppo economico promotore della delibera, Roberto Marcato, “si trovano con attività pressoché azzerate a causa della seconda ondata della pandemia e delle conseguenti misure restrittive”.



Oltre alle imprese che lavorano negli eventi, si legge su Hotelmag, i bandi saranno dedicati anche a quelle che operano nella filiera dello sport, dell’intrattenimento, dei parchi divertimento e tematici del Veneto, ma anche i commercianti.



“Vogliamo intervenire subito, in particolare in certi settori – spiega Marcato -, cercando di salvare molti imprenditori che oggi, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, si trovano in condizioni davvero critiche, per non dire spesso disperate. Ci siamo impegnati per fare in modo che anche loro possano arrivare a Natale con un po’ di fiducia verso il futuro”.