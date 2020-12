“Faremo il possibile e l’impossibile per aprire entro gennaio, ma servono regole certe e una situazione sanitaria sotto controllo”. Valeria Ghezzi, presidente nazionale di Anef – Associazione Nazionale Esercenti Funiviari – interviene in questi termini durante l'incontro online organizzato da Skipass per fare il punto della situazione sull’apertura della stagione invernale.

"Non c'è il protocollo del Cts"

“Non sappiamo se realmente il 7 gennaio potremo aprire – sottolinea la presidente -. È difficile pensare a come aprire non avendo un protocollo approvato dal Cts e se non lo approvano entro Natale - ed è impensabile arrivati a questo punto - il 7 non potremo aprire”.



La speranza è dunque quella di iniziare la stagione nella seconda metà di gennaio, ma è prima necessario che calino i contagi. “Abbiamo scritto a diversi membri del governo, anche tramite Confindustria - racconta Ghezzi -, ma ad oggi non abbiamo ancora raccolto certezze sul futuro. Mi sono resa conto che, vista l’evoluzione della situazione pandemica, è molto difficile avere un confronto risolutivo su questi temi”.



I competitor aprono

Una considerazione, però, è d’obbligo: con l’Austria che aprirà e la Svizzera che non ha mai chiuso, l’Italia rischia di essere l’unico territorio delle Alpi a non aprire. “Anche i francesi hanno un obiettivo di apertura e una chiarezza sui ristori, cosa che a noi manca completamente - lamenta la presidente Anef -. Noi siamo tutti pronti, nel momento in cui si potesse aprire, a rimboccarci le maniche e a farlo nel tempo più breve possibile, ma abbiamo bisogno di risposte che non arrivano”.