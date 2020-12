Natale in Italia, il governo si spacca sul lockdown

Ancora un nulla di fatto su nodo delle aperture e degli spostamenti degli italiani a Natale. Dopo le lunghe discussioni di ieri, oggi gli esperti del Comitato tecnico scientifico torneranno a riunirsi ma appare sempre più probabile un’ulteriore stretta durante le festività perché, spiegano gli scienziati, “la curva del virus ancora non scende come dovrebbe”.

Due posizioni inconciliabili

La situazione, come spiega corriere.it, crea una nuova spaccatura nel governo tra i rigoristi come i ministri Speranza, Boccia e Franceschini, che propendono per il lockdown totale, e figure come Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia viva, ricorda quanto sia importante il Natale per risollevare il commercio: “Non possiamo sempre cambiare posizione, come i gamberi - dice -. E non possiamo prendere misure che fanno saltare i conti economici, come la chiusura dei ristoranti a Natale. Perché li abbiamo fatti aprire? Ora hanno comprato la merce e li chiudiamo?”.



Il suggerimento degli scienziati del Cts è di seguire il modello delle zone rosse, ma lasciando ai cittadini maggiori possibilità di spostamento rispetto alla serrata totale della primavera scorsa.