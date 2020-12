Consorzio Costa Smeralda e SDA Bocconi, accordo per un Piano strategico di sostenibilità

Realizzare un Piano Strategico di Sostenibilità in grado di coniugare lo sviluppo della destinazione con la sostenbilità sociale e ambientale, creando valore nel lungo periodo per i consorziati, le comunità locali e i turisti. È l’obiettivo che si pone l’accordo appena siglato dal Consorzio Costa Smeralda e la Scuola di Direzione Aziendale dell’Universita’ Bocconi.

“Vogliamo rendere ancora più efficiente il nostro impegno per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, una sfida che il Consorzio sta portando avanti fin dalla sua fondazione – spiega in una nota Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda e amministratore delegato della Servizi Consortili Costa Smeralda Spa -. Con la sottoscrizione dell’accordo con Sda Bocconi, intendiamo innescare un circolo virtuoso in grado di guidare l’intero comparto verso scelte eco-sostenibili, che permettano una riduzione delle emissioni di C02 in Costa Smeralda e in generale una gestione ancora più sostenibile della destinazione.”



I piani

Il progetto identificherà gli obiettivi di minimizzazione degli impatti delle attività svolte dal Consorzio nel medio e nel lungo periodo. In particolare, saranno implementate prassi e strategie finalizzate a migliorare le performance ambientali delle attività di gestione dei rifiuti, dell’energia, dell’acqua e della mobilità. Allo stesso tempo, il progetto prevede la sensibilizzazione e il coinvolgimento dei consorziati, attraverso la realizzazione di percorsi di sostenibilità che riguarderanno le residenze private, le strutture ricettive, i ristoranti, i negozi e l’edilizia, in questo caso con il Comitato di Architettura del Consorzio a fare da guida.



Le tappe del percorso saranno costantemente monitorate e i risultati ottenuti saranno analizzati e comunicati a livello internazionale tramite report di sostenibilità annuali.