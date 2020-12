Ecco le Regioni che cambiano colore

Otto Regioni e una Provincia si preparano a cambiare colore. Secondo le ultime rilevazioni, la mappa dell’Italia è pronta a modificarsi di nuovo da domenica. Il ministero della Salute ha infatti firmato l’ordinanza che porta Toscana, Valle d’Aosta, Campania e la Provincia autonoma di Bolzano in zona arancione. Passeranno in zona gialla, invece, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Puglia.

Resta comunque, come riporta corriere.it, la data del 21 dicembre che cambierà le regole anche per i cittadini delle regioni gialle: in quella data infatti scatteranno le limitazioni previste dal Dpcm in vigore dal 4 dicembre.