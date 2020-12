Ponte di Legno-Tonale: al via le gare di Coppa del Mondo di skialp

L'area di Ponte di Legno-Tonale in primo piano come punto di riferimento per l’universo dello sci alpinismo. Sabato 19 e domenica 20 dicembre ospiterà infatti le gare di apertura della Coppa del Mondo di skialp. Un riconoscimento importante, assegnato dalla Federazione competente al comitato Adamello Ski Team per le capacità organizzative dimostrate lo scorso anno in occasione dei campionati italiani, ma soprattutto per tante edizioni dell’Adamello Ski Raid portate a termine.

Trattandosi delle gare d’esordio della Coppa del Mondo, il programma prevede la disputa delle sfide sprint in versione serale e vertical race, dove saranno protagonisti tutti i più forti interpreti al mondo. Non mancherà l’interesse per le categorie giovanili, visto che le gare in programma riguardano anche le categoria under 23 e junior.



Il programma della due giorni di Coppa del Mondo prevede sabato 19 dicembre, a partire dalle 16, le qualificazioni per la gara sprint, seguite dalle semifinali e finali sul tracciato che si svilupperà sulla parte finale della pista Corno d’Aola, che per l’occasione sarà illuminata a giorno. Qualche ora di riposo e poi la domenica mattina del 20 dicembre con lo start alle 10 andrà in scena la vertical race con partenza nei pressi della stazione a valle della pista Corno d’Aola e arrivo in quota.



L'evento a seguito dell'emergenza sanitaria in essere sarà a porte chiuse senza pubblico e per valorizzare al meglio la manifestazione il comitato organizzatore, assieme ad Infront Sport & Media garantiranno la produzione di immagini e una distribuzione importante su una serie di televisioni nazionali e internazionali.



Per Ponte di Legno e il Passo del Tonale in calendario c’è poi la settima edizione dell’Adamello Ski Raid, fissata per sabato 10 aprile 2021, valida per il circuito internazionale La Grande Course.