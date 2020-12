L’Italia sbarca in Sudafrica con un webinar firmato Enit

Enit porta l’Italia in Sudafrica. L’Agenzia si rivolge al mercato sudafricano con un webinar dal titolo ‘Travel to Italy: a tailor-made journey for the Southern African traveller’ che si terrà domani alle 10, un modo per mantenere viva l'attenzione e la passione verso l'Italia sui mercati stranieri.

Il webinar prevede la partecipazione delle Regioni e delle Province Autonome italiane con interventi mirati e sessioni di domande e risposte finalizzate ad offrire un argomento specifico come trasporti e collegamenti, fruizione di strutture ricettive, destinazioni e servizi turistici.



Il mercato sudafricano è interessante per il Belpaese. I flussi turistici dal Sudafrica in Italia sono in aumento nel 2019 sul 2018: gli arrivi, oltre 110mila crescono del +1,1%, mentre le presenze, circa 315mila, salgono del +4%. Le regioni con maggior concentrazione di notti sono Veneto, 65,7 mila (+6,6% sul 2018), Lazio, 59,2 mila (+9,1%) e Lombardia, 48,1 mila (+4,1%). La spesa dei turisti sudafricani in Italia ammonta a 16,4 milioni di euro nel 2019.