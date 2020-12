di Amina D'Addario

La vendita di servizi e prodotti turistici può passare da Facebook e Instagram? Secondo Gianluigi Tiddia, conosciuto in rete come Insopportabile, la risposta non può che essere affermativa.

“I social network - ha sottolineato intervenendo a Spagna Virtuale 2020 - non sono solo una vetrina per attirare l'attenzione, sono anche un'eccellente arma per convincere a comprare”. A patto, peró, di “non affidarsi alla sola tecnica” e di non lasciarsi guidare dalla “ossessione per clic e like, che quasi sempre hanno bassi tassi di conversione alle vendite”.



Meglio, piuttosto, puntare sulla relazione umana: “La disponibilità al dialogo, l'educazione e la pazienza sono le premesse indispensabili a qualsiasi rapporto commerciale”.



Il valore aggiunto

Importante è inoltre “aggiungere valore” e “far emergere la propria competeza” perché, ha motivato l'esperto, “anche sui social si naviga per cercare contenuti utili”.



Infine la capacità di ispirare, di attivare la molla della conoscenza “senza raccontare sfacciatamente tutto”. “Il vero valore aggiunto - ha sostenuto Tiddia - è oggi il non raccontato, ció che è nascosto e può diventare un elemento potente di scoperta e curiosità”.