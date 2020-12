Gardaland pet friendly, gli hotel aprono le porte ai quattro zampe

Gli hotel di Gardaland aprono le porte ai quattro zampe. Gardaland Resort ha studiato, per il 2021, un’offerta di soggiorno che prevede l’accoglienza dei cani di piccola taglia (sotto i 30 kg) nelle tre strutture alberghiere.

Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel potranno accogliere un massimo di 36 cani per notte, offrendo loro un soggiorno pensato per le loro necessità.



Una vacanza pet-friendly

L’accoglienza speciale agli amici a quattro zampe inizierà fin dal loro arrivo: in fase di check-in i cani riceveranno un Welcome Cookie come segno di benvenuto. Sempre durante il check-in gli ospiti dovranno presentare, insieme ai loro documenti, anche il passaporto del cane e la sua registrazione nel mercato Internazionale.



Ai viaggiatori dog-friendly verranno riservate stanze appositamente dedicate all’interno delle quali troveranno una doppia ciotola, una cuccia adeguata alla taglia del cane, un set di salviettine per la pulizia delle zampe e un cartellino esterno “Dog in-room” per segnalare la presenza del proprio amico a quattro zampe.



Gardaland metterà, inoltre, a disposizione un’ampia area verde all’esterno degli hotel.



Nelle diverse sale ristorante degli hotel, i tavoli verranno assegnati seguendo le specifiche esigenze degli ospiti e dei loro piccoli amici, per i quali saranno studiati appositi Dog Menu e la proposta “Dog Bar” durante l’Happy Hour al Wonder Bar.



Al momento del check-out sarà assicurata una pulizia profonda della stanza con sanificazione della cuccia e delle ciotole e trattamento con ozono finale.



“I cani di piccola taglia erano già i benvenuti all’interno del Parco – racconta il Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland – ma con questo progetto dalla prossima stagione soddisferemo le esigenze dei nostri numerosi ospiti che vogliono trascorrere le vacanze insieme ai loro fedeli compagni. Dalla prossima primavera, per i viaggiatori pet-friendly sarà possibile non solo trascorrere una giornata nel Parco, ma anche estendere la propria permanenza in uno dei nostri hotel”.