Turismo balneare, una webserie per raccontare il settore ai tempi del Covid

Il turismo balneare durante la pandemia del 2020 diventa il tema di una webserie disponibile su YouTube. L'idea nata da Proplayas, una rete di studio e scambio collaborativo che unisce 15 Paesi tra l'America latina e la Penisola iberica, si intitola 'Il turismo in spiaggia ai tempi del Covid' e vede il contributo di 29 esperti legati al mondo della gestione delle spiagge di tutto il mondo.

Si tratta di sette puntate in cui, come spiega mondobalneare.com, si discute di ecologia, psicologia, sanità e turismo formulando una serie di ipotesi su come cambierà la fruizione delle spiagge nell'era post-Covid.



Gaia Guarino