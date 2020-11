Porto Empedocle, navi da crociera nel 2023

L'arrivo delle grandi navi da crociera a Porto Empedocle sembra sempre più vicino. L'orizzonte è il 2023, quando lo scalo portuale siciliano diventerà un approdo crocieristico.

Il progetto di rinnovamento del molo Crispi prevede un adeguamento per accogliere le principali compagnie, una nuova stazione marittima e un terminal crocieristico con un costo preventivato di circa 18 milioni di euro. Un modo insomma, per proiettare la cittadina verso un modello di sviluppo economico basato sul turismo. Come riporta agrigentonotizie.it, l'obiettivo è anche quello di realizzare un vero e proprio circuito che nel rispetto dei beni culturali e dell'ambiente valorizzi il patrimonio archeologico circostante. G. G.