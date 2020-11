Sardegna, Ebts stanzia 350mila euro per le imprese turistiche in difficoltà

Nuovi fondi destinati alle imprese danneggiate dalla pandemia sono stati stanziati dall’Ebts, nell’ambito dell’Accordo per Intervento Straordinario Sostegno al Reddito 2020 – Emergenza Covid 19, siglato dalle parti sociali dell’Ebts (Federalberghi, Faita, Fiavet, Fipe, Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs).

L’intervento dell’Ente Bilaterale Turismo Sardegna prevede, si legge su HotelMag, l’erogazione di 350mila euro per le aziende associate in regola con il versamento delle quote contributive.



Quattro le aree definite dall’accordo: attività formativa; prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; contributo stagionalità per sostegno al reddito dei lavoratori stagionali; lavoratori con figli a carico.



Come accedere agli aiuti

Le domande possono essere presentare a partire da mercoledì 25 novembre 2020, compilando i moduli online sul sito dell’Ebts.



Nel 2019 l’Ente Bilaterale Turismo Sardegna contava, tra le circa 3500 aziende associate, 469 strutture ricettive.



“Abbiamo deciso – ha sottolineato Giuseppe Atzori, presidente Ebts – di pensare anche a coloro che, a causa della pandemia da Covid, non potranno svolgere il proprio lavoro o che hanno realizzato un fatturato più che dimezzato rispetto all’anno scorso”.