Convention Bureau Napoli amplia la rete con i Campi Flegrei

Coinvolgere un territorio più ampio e ampliare la rete: è la decisione di Convention Bureau Napoli per fare fronte comune contro la difficile situazione. La seconda ondata di Covid-19 ha colpito duramente un settore già in crisi, cancellando ogni speranza di recupero per due mesi tradizionalmente ricchi di convegni come ottobre e novembre. E il mondo del congressuale napoletano risponde alla crisi cercando di aumentare la visibilità della destinazione e coinvolgendo nuove realtà come 'Terra dei Miti' e 'Campi Flegrei Experience'.

"Napoli ha scalato posizioni in classifica come sede congressuale - spiega la direttrice del Convention Bureau, Giovanna Lucherini -, dobbiamo proteggere i risultati ottenuti e programmare il futuro". L'obiettivo è quindi offrire agli organizzatori "un prodotto più vario e originale e avvicinare aziende e buyers, anche stranieri, a un territorio ricco di risorse ma ancora poco sfruttato". O. D.