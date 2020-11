Best in Travel Lonely Planet: Firenze e le Vie di Dante nell'edizione 2021

Lonely Planet non si arrende all’emergenza e anche quest’anno vara i trenta viaggi da non perdere per il prossimo anno. O almeno per quando si potrà viaggiare di nuovo in maniera regolare. Ma l’edizione 2021 di Best in Travel ha una caratteristica speciale e in linea con i tempi: la scelta è ricaduta non tanto sulle regioni oppure città quanto su tre differenti categorie che corrispondo ad altrettanti valori: comunità, diversità e sostenibilità.

“A partire dal 2021 il viaggio sarà un esercizio molto più rispettoso e attento di quanto non sia mai stato in passato - spiega il ceo di Lonely Planet Luis Cabrera, secondo quanto riportato da Repubblica.it -. I viaggiatori stanno cautamente riaffacciandosi al mondo e lo fanno avendo cura che l’impatto sulle comunità che li ospitano sia positivo. Noi abbiamo deciso di dar voce alle destinazioni e alle persone che possono davvero garantire ai visitatori un contributo genuino attraverso un nuovo modo di viaggiare”.



Due le presenze italiane nell’edizione di quest’anno: la prima nella categoria sostenibilità, con le Vie di Dante, il percorso che si snoda da Ravenna, dove è sepolto, a Firenze, sua città Natale. Nella categoria comunità invece un omaggio a Firenze con il progetto Girl in Florence, che si pone l’obiettivo di mostrare i segreti della città attraverso gli occhi di artisti e artigiani locali, negozi indipendenti e residenti stranieri.