Parchi divertimento: anche MagicLand anticipa la chiusura

Stop ai parchi tematici e di divertimento: a seguito delle misure restrittive previste dal nuovo Dpcm, oltre a Gardaland anche MagicLand, parco sito alle porte di Roma, ha annunciato la chiusura anticipata della stagione.

"In questi mesi abbiamo lavorato molto per garantirvi un divertimento in sicurezza e vorremmo ringraziare ognuno di voi per averci dato fiducia e per averci supportato, nonostante il particolare momento, rendendo anche questa stagione indimenticabile", si legge in una nota diffusa dal parco di Valmontone.

Livia Fabietti