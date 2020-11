Mercatini di Natale, lo stop si estende a tutta Italia

Tra le cose che mancheranno nel prossimo Natale ci saranno anche i tradizionali mercatini all’aperto. La decisione di sospenderli, presa a ottobre dall’Alto Adige, è infatti diventata nazionale in seguito al nuovo Dpcm del 3 novembre.

Il decreto non li vieta esplicitamente, ma nelle Faq alla domanda “Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?“ la risposta è: “Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate“.



Il rischio della proroga

Le misure del Dpcm resteranno valide fino al 3 dicembre prossimo, il periodo in cui - oem speiga investireoggi.it - molti mercatini natalizi iniziano ad aprire in Italia. È molto difficile, però, che per quella data si potranno organizzare eventi di questo tipo, sia per l’incertezza della situazione, sia perché è probabile che almeno alcune delle misure prese in questo Dpcm verranno prorogate dal Governo.