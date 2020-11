Mick Jagger in vacanza in Sicilia, malgrado la pandemia

Malgrado i lockdown e la pandemia, i vip non abbandonano l’Italia. È solo degli scorsi giorni una foto che ritrae Mick Jagger a Marzamemi, pittoresca località della Sicilia, dove il frontman dei Rolling Stones ha pranzato in un locale.

La rock star ha lasciato la sua impronta, scrivendo una dedica sul menù del ristorante dove ha pranzato con la moglie e uno dei figli.



Il cantante era già stato visto in Sicilia nel mese di ottobre e secondo alcune fonti sarebbe ospite di amici nei pressi di Noto.

Nel mese di luglio, inoltre, Jagger era in Toscana a festeggiare il compleanno, anche qui ospite in una villa.



Sembra quindi che il cantante abbia una particolare predilezione per la nostra Penisola, scelta come buen ritiro in questo periodo di Covid.