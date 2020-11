Un Infopoint turistico aperto in zona rossa

Può un Infopoint turistico in piena zona rossa restare aperto mentre sono in vigore le restrizioni agli spostamenti? Sì, se in modalità smart e con l’ottica di fornire informazioni per quando il turismo potrà nuovamente essere praticato.

È il caso dell’Infopoint del Comune di Lecco, che ha deciso di mantenersi in attività nella speranza che il periodo natalizio possa essere vissuto con meno restrizioni rispetto ad ora, come riporta il portale di informazione locale lecconotize.com.



La sede fisica resterà chiusa, ma sarà possibile chiedere informazioni dal lunedì al sabato contattando l’Infopoint al telefono o via mail.