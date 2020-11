Basilicata, un protocollo per promuovere turismo e agroalimentare

Nasce il protocollo di intesa per la valorizzazione del mercato di Campagna Amica attraverso la filiera turistica a Matera. L’accordo è stato siglato da Coldiretti, Karma Viaggi e l’associazione ‘Bed & breakfast Matera’ e ha visto la luce, come riporta ansa.it, anche per dare all’economia locale un ulteriore strumento per combattere le difficoltà legate alla crisi del Coronavirus.

Una mossa che dimostra ancora una volta come agroalimentare e turismo siano ormai due settori strettamente legati, anche per la promozione del territorio.