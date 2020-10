Italia e San Marino rilanciano la collaborazione nel turismo

Rilanciare e rafforzare le relazioni turistiche fra Italia e San Marino. È questo l’obiettivo della dichiarazione congiunta sottoscritta dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini e dal Segretario di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati.

Nello specifico il protocollo prevede, tra gli altri, la ridefinizione e l’adeguamento dell’accordo tecnico di collaborazione tra Ufficio del Turismo di San Marino e Enit siglato in data 16 marzo 2013; la creazione di modelli di governance efficaci, finalizzati a sviluppare, coordinare e dare piena attuazione al “Sustainable Tourism Developement Project” promosso dal Tavolo Turistico Territoriale promosso da San Marino.



"La firma che abbiamo sottoscritto è un segnale importante – ha commentato Franceschini - perché dimostra che in questo momento in cui stiamo affrontando l'emergenza, stiamo anche preparandoci al dopo quando in Italia il turismo internazionale tornerà con i grandi numeri”.