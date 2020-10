Veneto, contributi per l’adeguamento sanitario delle pmi turistico-ricettive

La Regione del Veneto ha approvato due bandi per l’erogazione di contributi in conto capitale a favore delle pmi turistico-ricettive che intendono realizzare interventi di adeguamento delle strutture ricettive al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle normative nazionali e dalle linee guida, per la riapertura e l’ordinario svolgimento delle attività turistiche, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Possono presentare domanda, si legge su HotelMag, le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti previsti dal bando, che vogliono acquistare e installare macchinari e dotazioni per sanificazione e igienizzazione, distanziatori e strumenti di protezione, presidi medico-sanitari e di primo soccorso, oppure realizzare interventi da parte di ditte specializzate per attività di pulizia e sanificazione della struttura.



Come richiedere gli aiuti

L’accreditamento, la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno potranno essere effettuate dal 16 novembre 2020.



Sono interessate dal bando anche le imprese che vogliono investire in tecnologie innovative in ambito digitale per favorire la ripresa della domanda turistica dopo l’emergenza Covid-19: possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese del territorio che possiedono i requisiti indicati nel bando e che vogliono acquistare soluzioni tecnologiche, realizzare interventi per favorire la connettività a banda ultra larga, interventi di aggiornamento, sicurezza e accessibilità del sito web.