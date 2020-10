Parma Capitale 2020+21, il nuovo percorso

Parma riprende le iniziative rimaste sospese per Parma Capitale 2020+21 e si arricchiesce di nuove riflessioni scaturite dalle recenti vicende.

Il via è arrivato con l'inaugurazione della più grande installazione in programma: Hospitale - Il futuro della memoria, uno dei pilastri del dossier di candidatura.



"Dopo il mutamento di paradigma cui abbiamo assistito in seguito all'emergenza socio-sanitaria, assume per noi un significato ancora più simbolico Hospitale - dichiara Michele Guerra, assessore alla Cultura - Parma riparte da dove era nato il pensiero di una cultura che batte il tempo e riparte da un luogo come l'Ospedale Vecchio che ci racconta una storia di ospitalità e cura ancora più potente e attuale di quanto potevamo immaginare". P. T.