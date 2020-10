Gardaland punta sul ‘green’: arrivano le colonnine Enel X per le auto elettriche

Gardaland fa squadra con Enel X per l’energia ‘green’. Il parco ha messo ora a disposizione dei visitatori otto punti di ricarica per autoveicoli elettrici. Una scelta che, spiega il parco in una nota, “punta a favorire le esigenze dei visitatori, ma che soprattutto consolida l’impegno di Gardaland a favore dell’ecosostenibilità”.

Le nuove colonnine sono state inaugurate ieri alla presenza di Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato Gardaland, di Elisa Tosoni, responsabile E-Mobility Enel X per il Triveneto, e della mascotte di Gardaland Prezzemolo.



“Siamo molto felici che il nostro parco disponga ora di un sistema di ricarica per veicoli elettrici - ha affermato Vigevani -. Sono tanti i visitatori che hanno deciso di passare alla mobilità eco-sostenibile e che ora, grazie a questo servizio, potranno divertirsi a bordo delle attrazioni mentre la loro auto si ricarica. Gardaland è una realtà da sempre molto attenta all’ambiente e l’installazione di queste colonnine è un ulteriore passo avanti verso un futuro sempre più green”.



Le 4 infrastrutture del tipo ‘pole station’ da 22 kW, ciascuna con presa di tipo Mennekes, consentono la ricarica contemporanea di 8 veicoli elettrici. Si tratta di strutture ad uso pubblico, visibili e prenotabili attraverso l’app Juicepass. In questo modo, oltre a essere a disposizione dei visitatori del parco, possono rispondere alle esigenze dei turisti stranieri dell’aerea del Lago di Garda, particolarmente attenti alla mobilità elettrica.