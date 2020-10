Sardegna: “Turismo fondamentale, pronti a ripartire”

“È il primo appuntamento fieristico internazionale del settore turistico dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria, e la Sardegna non poteva mancare, dando una testimonianza della sua voglia di ripartire e di lasciarsi alle spalle un periodo di crisi e di sofferenza”. Lo ha detto, riporta HotelMag, l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la 57a edizione di TTG Travel Experience, nel quartiere fieristico di Rimini.

Per l’economia isolana il turismo rappresenta un settore fondamentale “e non possiamo farci trovare impreparati alla ripresa dei flussi regolari, puntando anche sulle zone interne dell’Isola che contribuiranno alla destagionalizzazione”, ha poi sottolineato.



La Sardegna si è presentata alla manifestazione con un’articolata offerta turistica, in uno spazio espositivo di 300 mq che ha ospitato 24 operatori turistici, in prevalenza hotel, ma anche centri benessere e termali, aziende di servizi turistici e di wedding e tour operator.



“Una manifestazione importante dove poter fare un primo bilancio del turismo dopo i mesi difficili dell’epidemia – ha aggiunto Chessa – e soprattutto un’opportunità per ripresentare il ‘prodotto Sardegna’ nel circuito turistico nazionale e internazionale alla luce del cambiamento rispetto al futuro del turismo, alle nuove tendenze e ai format turistici”.