Verso una nuova stretta? Ecco le regioni a rischio lockdown

I contagi da Covid-19 continuano a crescere in Italia e da Nord a Sud si susseguono le ordinanze restrittive, con una serie di chiusure che potrebbero essere solo l’anticipo di lockdown locali.

In questo momento a rischio ci sono dieci regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta, quest’ultima con l’Rt più alto (1,53), seguita dal Piemonte con un Rt a 1,39.



A Milano il sindaco Beppe Sala si dice preoccupato dell’Rt sopra 2, pur escludendo “interventi radicali”. Ma con oltre 500 casi al giorno solo in città si profila il coprifuoco notturno e gli orari di ingresso scaglionati nelle scuole.



Coprifuoco sanitario alle 22 che potrebbe essere deciso anche a livello nazionale, sulla scia di quanto stanno già facendo Francia e Regno Unito. Per ora, però, il ministro della Salute Roberto Speranza frena e dice: “A me questa misura non risulta”. Per il momento.