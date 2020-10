Inverno in Alto Adige: non solo neve e sci

Piste da sci e cime innevate ma non solo: l'Alto Adige si prepara all'inverno puntando su una serie di novità a 360 gradi. La Val Senales propone la nuova piattaforma circolare panoramica Iceman Ötzi Peak, affacciata sulla distesa di neve del Similaun ai piedi della quale fu rinvenuta la celebre mummia di Ötzi. A questa si aggiunge la nuova installazione artistica realizzata da Olafur Eliasson, un sentiero sulla cresta Grawand con una serie di portali a forma di arco che richiamano lo spazio temporale tra le cinque ere glaciali.

Nel comprensorio sciistico Carezza debutta la cabinovia di Re Laurino, a Plan de Corones aprono le nuove stazioni della cabinovia Olang e nel comprensorio Tre Cime la nuova cabinovia Helmjet di Sesto, 58 Cabine Luxury Symphony con sedili imbottiti in loden, porta in cima al Monte Elmo in sei minuti.



Tutte le aree di accesso ai comprensori sono state riorganizzate per garantire il distanziamento sociale. O. D.